A Camigliatello piste chiuse e stagione invernale alle porte

Il ripristino a pieno regime degli impianti di risalita, fermi a Camigliatello e in funzione a Lorica solo da qualche giorno prima di Ferragosto, rappresenta la sola residua speranza degli operatori turistici silani di poter rimettere in sesto i bilanci delle loro attività. Ferragosto è passato con un picco di turisti, che ha fatto registrare sì il tutto esaurito negli alberghi e nei ristoranti, ma che non ha remunerato, se non in parte, gli investimenti impiegati per la stagione estiva 2022, dopo la lunga crisi biennale dovuta all’emergenza Covid e in presenza degli aumenti delle bollette energetiche e delle materie prime.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata