Castrovillari, l’amministrazione dà il via al restyling di corso Calabria

«I pini saranno sostituiti con alberi dal fusto di 25 centimetri». È questo uno dei dettagli che accompagnerà, il 29 agosto prossimo, il doloroso taglio dei pini che si trovano sistemati su Corso Calabria. Le cadute, i marciapiedi sconnessi, il fondo stradale completamente deformato, le utenze divelte dalle radici e le lamentele dei domiciliati del Corso hanno spinto l’Amministrazione comunale verso il terzo lavoro pubblico in dieci anni (di una certa consistenza) che si terrà prossimamente proprio su uno dei corsi simbolo della città di Castrovillari.

Tutti gli alberi ripiantati saranno monitorati con un trattamento volto a limitare i danni da stress eventualmente prodotti dallo spostamento. Il sindaco Lo Polito non ne ha potuto fare a meno, anche per via di una promessa fatta agli organi di stampa: nella sostanza si tratta di una prima operazione di restyling, resa possibile grazie alla manutenzione straordinaria delle strade prevista dalla legge di Bilancio 2022 – articolo 1 comma 407. Il progetto è denominato “Riqualificazione area Corso Garibaldi e avrà un impatto notevole su un quartiere, quello nord della città, che per 120 giorni circa diventerà il cuore di una imponente opera di “messa in sicurezza” per 23 pini piantati negli anni ottanta e che hanno accompagnato i castrovillaresi per oltre 30 anni.

