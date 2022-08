Open day all’Unical, pronto il quarto appuntamento

Quarto appuntamento con gli open day estivi dell’università della Calabria. Da martedì 23 a venerdì 26 agosto l’Ateneo di Arcavacata è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono ricevere informazioni su corsi di laurea triennale e magistrale, servizi, procedure, scadenze, borse di studio e benefit.

Quattro giornate interamente dedicate alle aspiranti matricole e alle loro famiglie. Nello specifico, durante gli open days - previsti dalle nove alle tredici nei locali dell’aula magna “centro congressi Beniamino Andreatta” - sono allestiti sportelli e corner informativi, in cui è possibile scoprire l’offerta formativa dell’ateneo, i suoi servizi e i benefici del diritto allo studio (borse di studio, alloggio e mensa). Nel corso delle giornate, all’interno delle sale, resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, come strumento di tutela.

È possibile, quindi, ricevere supporto per l’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e chiarimenti su tasse e contributi. Quest'anno - per la prima volta - è stato predisposto uno spazio dedicato all'incontro con i genitori curato dal servizio di counseling dell’unical. Per l’anno accademico che sta per cominciare l’università della Calabria si presenta con un’offerta formativa rinnovata, frutto di un sapiente percorso di revisione orientato all'evoluzione degli scenari professionali e occupazionali. Una proposta - redatta dall’azione innovatrice della governance coordinata dal magnifico rettore, professor Nicola Leone, fortemente rivisitata, che punta su data science, ambiente, intelligenza artificiale, comunicazione digitale, con un incremento dei corsi erogati interamente in inglese e l’avvio, tra le novità, anche di medicina e tecnologie digitali.

