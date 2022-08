Paola, bollette idriche salate. Residenti indignati

L’Acqua sarà un nuovo salasso? Le prime “care” bollette stanno giungendo nelle case dei cittadini che chiedono adesso lumi al Comune sugli aumenti. Si tratta in ogni caso di quelle il cui costo era stato deliberato lo scorso anno. E che sarebbero dettate, tra l’altro, dallo stato di crisi economica e finanziaria in cui versa l’Ente. A tal proposito c’è da dire che siamo nuovamente punto e a capo con la iattura di un nuovo dissesto che potrebbe emergere a breve. Un patatrac dei conti che in particolare è peggiorato nell’ultimo anno e mezzo quando si è passati a quattro parametri di deficit strutturale.

Sull’acqua nonostante le promesse, poco è stato fatto e le azioni positive che erano stato avviate si sono drasticamente poi col tempo ridimensionate. In particolare per gli anni dal 2013 al 2015 in cui i cittadini avrebbero pagato più di quanto era dovuto era stato previsto che le somme sarebbero state restituite. In tutto ci sarebbero secondo i calcoli dell’ente da restituire circa 400mila euro. Ma negli effetti dovrebbero essere molti di più. Ma chi ha ricevuto poi queste somme in forma di compensazione?

A complicare le cose ci sono anche gli evasori. C’è gente che non pagherebbe - da anni - le bollette. E poi la vetustà di quelle tubazioni datate che fanno “acqua” da tutte le parti. Tubazioni in alcuni casi in cemento-amianto come quelle del centro storico. La strada da seguire era stata indicata dall’ex vicesindaco Tonino Cassano.

