Scuola a Cosenza, corsa contro il tempo per rispettare l’esito dei concorsi

L’attesa dei dirigenti scolastici. C’era tempo sino a giovedì 18 per formalizzare l’istanza ed essere inserito nell’iter per l’assegnazione della reggenza d’una delle scuole sottodimensionati. Nella nostra provincia sono tredici: gli istituti comprensivi di Aprigliano, San Sosti, Cropalati, Rovito, Malvito, Cassano centro e Sibari; gli istituti di istruzione superiore “Itcg-Ipa-Iti” di Diamante, “Ls-Iti-Itc Altomonte” di Roggiano Gravina, “Ls-Ipa” di Spezzano Albanese, “Itcg-Lc” di San Marco Argentano, l’Ite “Cosentino-Ipaa-Todaro” di Rende, il Convitto nazionale “Telesio” di Cosenza. Inoltre risulta normodimensionato ma in deroga l’Ic di Longobucco. Non ci sono certezze sul numero delle domande pervenute, ma è filtrato che le reggenze saranno affidate al massimo entro la fine del mese, in modo che a inizio settembre ogni istituto abbia il suo dirigente, titolare o reggente.

Stessa scadenza per gli incarichi annuali ai docenti, per come stabilito dalla circolare ministeriale. Un termine che ci riporta indietro di anni, quando le supplenze annuali erano puntualmente affidate entro agosto, in modo che il primo settembre i docenti potessero prendere servizio. Sul rispetto delle scadenze, pur numerose e complicate, da parte dei palazzi della scuole calabrese, interviene il segretario regionale della Uil Scuola, Andrea Codispoti, il quale sottolinea «il grande sforzo messo in campo sia dell’Ufficio scolastico regionale che dei vari Ambiti territoriali provinciali per avviare in maniera positiva il nuovo anno scolastico, rispettando tutte le fasi previste, dagli incarichi annuali, alle immissioni in ruolo, dalla mobilità annuale a tutto il resto»

