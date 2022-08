Bisignano, coltivavano marijuana. In manette marito e moglie

Brillante operazione dei carabinieri di Bisignano, comandante della locale stazione il luogotenente Giuseppe Motta, coordinati dal comando della compagnia di Rende che opera sotto le direttive del capitano Mariachiara Soldano. L’operazione è scattata a seguito di un paziente lavoro investigativo che ha permesso di trarre ai domiciliari marito e moglie, rispettivamente 63 e 60 anni, per coltivazione, anche in serra, di marijuana. I carabinieri, avendo acquisito le opportune notizie, a seguito di perquisizione e controllo nelle proprietà dei coniugi in contrada Succiommo, hanno trovato almeno 4 chilogrammi già pronti per essere immessi sul mercato, presumibilmente locale e piante di oltre tre metri occultati in 200 metri quadrati di serra.

