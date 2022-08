Paola, sulla paternità di un progetto del Pnrr è scontro tra vecchio e nuovo esecutivo

L’amministrazione bandisce le critiche in riferimento al bando Pnrr, Missione 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità, con la quale il Comune di Paola, capofila dell’Ats numero 2, ha ottenuto un finanziamento pari a 420mila euro.

E in merito precisa che «va attribuito alla vecchia amministrazione Perrotta il “merito” di aver presentato, in data 9 maggio 2022, sulla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo ed esclusivamente una scheda, priva di contenuti progettuali, con la quale si dichiarava la disponibilità ad aderire al finanziamento di cui sopra».

La Giunta spiega inoltre come sia doveroso chiarire che il progetto «oggetto di polemiche sterili, è stato redatto, nel mese di luglio quando in Comune si era da poco insediata l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Politano, dall’equipe di professionisti che operano nell’ATS ed è stato caricato sulla piattaforma Multifondo nell’ambito del Pon Inclusione entro il 31 luglio 2022, termine ultimo di presentazione». Attraverso questo finanziamento il lavoro progettuale, compiuto dal Comune capofila e dall’equipe di professionisti che opera nei servizi sociali dell’Ufficio di Piano, condiviso con i restanti Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale numero 2, consentirà di intervenire sulla ristrutturazione di stabili inseriti sui confini comunali per uso sociale e di sostenere percorsi di inclusione e riscatto per persone in stato di fragilità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata