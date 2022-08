Isola pedonale di via Roma, stasera la protesta in piazza

Isola pedonale: dalle 18 di oggi (martedì 23) inizia la protesta, sia pure in modo soft e in modo del tutto pacifico. Ad annunciarla sono stati due consiglieri di opposizione: Domenico Lacava e Antonio Nicoletti. Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, però, che l’aveva svelata a maggio scorso e dal primo agosto l’ha resa esecutiva, non si scosta di un millesimo dai suoi propositi, reputando strategico il progetto. Anzi a inizi settembre inizieranno i lavori per rendere l’isola permanentemente interdetta al traffico e fruibile solo a pedoni.

Potrebbe sembrare una di quelle tante “battaglie” demagogiche tra maggioranza e opposizione, ma realmente non è così per la natura orografica della cittadina. Secondo i contrari all’isola pedonale, infatti, i disagi sarebbero notevoli poiché il tratto di via Roma (tra via Giusti e via Gramsci) non ha una parallela, ma un tratto che si inerpica adiacente all’ex Tenenza dei carabinieri, ed ancora si restringe (nei pressi dell’Ospedaletto), con serpentoni di auto in serie difficoltà e con l’isola dall’alba e sino al tardo pomeriggio pressoché deserta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata