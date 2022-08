A Cassano c'è l'ansia da... cinghiale: numerose le segnalazioni

Continuano le segnalazioni di presenze di cinghiali da parte della Polizia locale cittadina che ha chiesto l’intervento del competente Ambito territoriale di caccia. Qualche settimana fa un esemplare maschio dominante era stato fotografato sulla strada che taglia in due la popolosa frazione di Sibari nei pressi del ponte dove si trova quell’area dove insistono una serie di esercizi commerciali tra i quali vi sono la farmacia e un bar ma non solo. L’avvistamento era avvenuto di notte (per paura dell’uomo girano prevalentemente di notte) proprio sul viale denominato “Magna Grecia” e la foto fece il giro dei social e dei telefonini.

Pochi giorni fa, invece, altra segnalazione “social” fatta da alcuni residenti del centro storico che hanno avuto lo strano incontro con un altro gruppetto di ungulati. Fortunatamente nessun problema per gli esseri umani eccezion fatta per qualche orto o coltivazione distrutta e tanta paura. Il problema rimane e la situazione, nel cassanese, viene tenuta costantemente sotto controllo. Proprio nei giorni scorsi è partita la missiva firmata dal responsabile del settore “Polizia locale” dell’Ente cassanese – guidato dall’architetto Anna Maria Aiello - all’Ambito territoriale di caccia di Cosenza per richiedere il loro intervento.

Sporadiche segnalazioni raccontano di cinghiali avvistati ai Laghi di Sibari, a Lattughelle nei pressi del Crati, in contrada Caselle, su via San Giusto e in via Madonna della Catena nei pressi del santuario in direzione Civita. Apparizioni rare e isolate, appunto, e la situazione è sostanzialmente sotto controllo ma la preoccupazione rimane.

