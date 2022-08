Cassano, l’anonima incendi torna a colpire

Un’auto è andata distrutta da un incendio mentre un’altra si è salvata. L’episodio è accaduto a Marina di Sibari. A finire in fiamme una storica Citroen Bx di colore grigio chiaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, ed i carabinieri che, pur non escludendo alcuna ipotesi, sembrano propendere per il fatto accidentale. Di diverso avviso il proprietario dell’auto, un docente dell’Istituto tecnico commerciale di Rossano ma che risiede da sempre a Marina, secondo il quale l’incendio sarebbe stato doloso. «Ho voluto far sapere quello che è accaduto – ha raccontato – per dimostrare che alle intimidazioni che ricevo da mesi ed alla prepotenza si risponde con i fatti. La vettura distrutta era un’auto d’epoca e l’incendio è scoppiato subito dopo pranzo, orario insolito. Adesso ne comprerò una uguale e la sistemerò nello stesso posto». Il professore ha raccontato anche che a rischiare di andare in fiamme è stata anche un’altra sua auto storica, una Fiat Cinquecento bianca prima versione, che – per fortuna – non ha preso fuoco perché le fiamme si sarebbero fermate ad un pneumatico.

