Roseto Capo Spulico, sotto sequestro l’area dell’ex mattatoio comunale

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Oriolo hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro l’area dell’ex Mattatoio Comunale di Roseto Capo Spulico situata in località “Civita”. Durante un controllo, sono stati rinvenuti all’interno dell’edificio diversi ed eterogenei rifiuti racchiusi in sacchi di plastica e accumulati in alcuni ambienti. Circa 250 metri cubi sparsi all’interno dell’area tra plastica, vetro, carta, pneumatici usati, alluminio, resti di sfalci di potatura e un cumulo di tappeti sintetici usati per i campi di gioco. Lo stato dei luoghi riscontrato configura l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti provenienti da attività comunali, con formazione di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non su area comunale. Inoltre, sia all’interno dell’edificio che all’esterno erano presenti attrezzature, mezzi e altro materiale di vario genere usati dal Comune. Per tale reato si è proceduto quindi al sequestro dell’area e alla denuncia del dipendente comunale responsabile del procedimento.

