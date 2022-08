Picchiava e minacciava la compagna, 48enne di Cosenza arrestato

I carabinieri della Compagnia di Cosenza, coordinati dal maggiore Antonio Quarta, hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti in famiglia.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza domestica poste in essere dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, è stato tratto in arresto un 48enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Cosenza Principale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un uomo già denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente 45enne.

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire la difficile e drammatica situazione familiare in cui versava la donna da diversi anni a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del compagno, il quale era solito picchiarla accompagnando tali comportamenti con minacce e offese.

Le condotte poste in essere si sostanziavano in un complesso di attività persecutorie dirette ad avvilire e ad opprimere la personalità della donna, costantemente umiliata e vessata per le quali l’Autorità giudiziaria di Cosenza, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura ha ritenuto di dover emettere il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo che ora è in carcere.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo del territorio tesa a garantire la presenza sul territorio di numerosi servizi preventivi, nei giorni scorsi a Zumpano, i carabinieri della Stazione di Celico hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine. Gli indagati sono innocenti fino a sentenza passata in giudicato.

