Scuola a Cosenza, Gps rinnovate a causa di troppi errori. A giorni le supplenze

«L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare». Ma stavolta niente campioni né ciclismo, Giro o Tour. Solo Graduatorie provinciali per le supplenze che l’Ufficio scolastico provinciale ha dovuto ripubblicare perché c’erano troppi errori commessi dalle scuole polo cui era stata affidata la valutazione delle istanze, e quindi si temeva una valanga di ricorsi. Molti in effetti sono già arrivati.

Nei giorni scorsi Palazzo Lecce aveva già provveduto al reinserimento in graduatoria, in autotutela, di alcuni esclusi. Ma è emersa con forza la necessità di agire ulteriormente, sempre in autotutela, a seguito di segnalazioni degli aspiranti alle scuole polo e allo stesso Atp. Ecco perché è stato deciso di «dover procedere nuovamente alla pubblicazione delle Graduatorie definitive rettificate – spiegano da Palazzo Lecce – al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo e di assegnazione delle supplenze al personale docente».

Ieri, quindi, la ripubblicazione delle Gps 2022/2024r relative sia al Sostegno che al Posto comune, riferite ai vari ordini e gradi di scuola.

Giorni bollenti Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono determinanti per l’affidamento degli incarichi annuali, sia sino al termine delle attività didattiche che sino al 31 agosto, così come per le altre supplenze. Dall’Atp filtra ottimismo sulla possibilità di rispettare i tempi, come d’altronde fatto sinora, procedendo agli incarichi annuali entro fine mese, in modo che il primo settembre tutti i docenti possano essere in servizio per organizzare al meglio l’anno scolastico che verrà.

