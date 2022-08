Paola, il progetto dell'alta velocità penalizza molti residenti

Alta velocità e raddoppio della Santomarco: anche la coordinatrice di “Paola al Centro”, Maria Assunta Lattuca, si affianca alle ragioni e alle motivazioni di cittadini e amministratori locali per approfondire un tavolo di lavoro in vista della decisione finale di Rfi.

La coordinatrice, facendo appello al senso di responsabilità condivisa e di appartenenza ad una comunità dalle profonde radici storico-sociali e religiose, specchiate in potenziali sviluppi economici per natura legati alla peculiare bellezza naturale e costiera, si chiede come sia possibile dare rigida esecuzione ad un progetto di miglioramento delle infrastrutture quando questo non sembri tutelare bisogni ed interessi dei suoi abitanti, ma al contrario pare ledere sacrifici di una vita.

