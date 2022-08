Tragedia sfiorata a Scalea, bimba cade in piscina: trauma cranico. In elisoccorso a Cosenza

Momenti di paura per una famiglia in vacanza a Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino. Una bimba di pochi anni è caduta in piscina e ha sbattuto la testa. La piccola era in vacanza in una struttura alberghiera e stava trascorrendo una giornata di relax e di svago assieme alla sua famiglia. Ma all’improvviso è caduta in piscina e ha sbattuto la testa. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e anche per precauzione hanno subito allertato l’elisoccorso. La piccola è giunta all’Annunziata dove è stata presa in carico dal personale sanitario che hanno prontamente prestato tutte le cure del caso alla piccola.

