Nuovo ospedale di Cosenza, Mazzuca: "Non si perda altro tempo"

La guerra dell’ospedale. La localizzazione del nuovo nosocomio divide le giunte di Cosenza, Rende e Montalto: gli amministratori del capoluogo lo vogliono a Vaglio Lise, quelli delle città vicine nell’area universitaria. Il consiglio bruzio s’è già pronunciato tirando dritto e senza tener conto delle opinioni delle altre assemblee municipali. La polemica, dunque, s’è solo sopita con l’arrivo del solleone e riprenderà - c’è da scommetterci - con l’incedere della frescura settembrina. Una ulteriore discussione sulla costruzione e la localizzazione del presidio apparirebbe tuttavia surreale. Le condizioni in cui versa l’Annunziata - il più importante ospedale della provincia - sono infatti disperate a causa della mancanza di personale. E la gente, quasi quotidianamente, rappresenta alla nostra testata i propri disagi: le attese lunghissime in pronto soccorso, la difficoltà a trovare accoglienza nei reparti, il caos cui si va incontro per usufruire dei servizi.

Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, spiega: «Noi abbiamo esperito tutto l’iter che ci competeva dal punto di vista amministrativo: ora tocca alla Regione avviare tutte le procedure per dar corpo all’idea. Mi auguro che conclusa questa campagna elettorale il presidente Roberto Occhiuto possa occuparsene a tempo pieno».

