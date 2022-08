Ripristinate cinquanta perdite e fornita più acqua ai cosentini

Perdite idriche e sulla rete fognaria. Ce ne stiamo occupando da mesi segnalando quelle presenti sul territorio a macchia di leopardo anche sulla scorta delle telefonate, dei messaggi e delle mail ricevute dai nostri lettori. Il punto della situazione è stato fatto ieri mattina in Municipio. «Sin dal nostro insediamento è stato riparato oltre il 75% delle perdite idriche, alcune anche fognarie, sparse sull’intero territorio comunale e presenti da tempo, il che ci ha consentito di aumentare sensibilmente l’apporto dell’acqua corrente nelle case dei cosentini». Così il sindaco Franz Caruso che sulla problematica si è soffermato con l’assessore alla Manutenzione, Francesco De Cicco, e l’assessore al Verde pubblico ed ai quartieri, Pasquale Sconosciuto. Nel corso della riunione l’assessore De Cicco ha tenuto, in particolare, a precisare che «in questi primi mesi di amministrazione sono state ripristinate ben 50 perdite idriche risalenti agli anni passati, operando, contestualmente, sulle nuove che man mano si sono, purtroppo, verificate per via delle cattive condizioni delle tubature. Non ultima quella che ci ha visti impegnati in emergenza nello scorso mese di aprile su via Cattaneo».

