Trebisacce, due milioni e mezzo per le sale operatorie

Ecco due milioni e mezzo di euro per la costruzione delle nuove sale operatorie dell’Ospedale dell’Alto jonio. Il sindaco Alex Aurelio grazie all’intermediazione dell’avvocato Giuseppe Mormandi del Foro di Lecce, legale del Comune, è riuscito ad ottenere l’importante finanziamento da parte della Regione.

«L’avvocato Mormandi è riuscito a far assegnare due milioni e mezzo di euro dal bilancio regionale al commissario ad acta, per la realizzazione del blocco operatorio e questo è il presupposto indispensabile per l’attivazione di un vero Pronto Soccorso, purtroppo oggi attivo solo sulla carta». Così il primo cittadino in una nota ufficiale. «Con l’avvocato Mormandi, con cui abbiamo visitato nei giorni scorsi l’Ospedale e verificato lo stato del blocco operatorio, chiediamo al Consiglio di Stato di nominare il nuovo commissario ad acta, viste le dimissioni del dottor Andrea Urbani, da qualche mese peraltro in quiescenza, affinché si proceda celermente all’esecuzione della gara di appalto per la realizzazione del blocco operatorio e per il ripristino delle funzioni del Guido Chidichimo, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato».

