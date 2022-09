Cassano, impatta contro un furgone: sfiorata la tragedia a Garda

Tragedia sfiorata ieri mattina nei pressi di contrada Garda-Prainetta sulla Provinciale che conduce nelle aree rurali del cassanese.

Secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, erano quasi le 5.30 di mattina quando un gruppo composto da sei extracomunitari percorreva la provinciale che da Cassano centro conduce sia verso l'agro cassanese sia verso contrada Cammarata di Castrovillari. Il gruppetto, con ogni probabilità, si stava recando al lavoro, a bordo del proprio furgoncino quando è stato costretto a fermarsi a bordo strada a causa di un'avaria al motore. Scesi a terra hanno provato a spingere il furgone per portarlo in un posto sicuro in attesa di far intervenire un carro attrezzi o un meccanico.

Nel frattempo, però, sulla provinciale – che in quel tratto è priva di luci e a quanto pare anche delle segnalazioni di emergenza necessarie mancando anche una corsia di emergenza – è sopraggiunto un uomo a bordo di una Punto che ha centrato in pieno il furgone con il gruppo dei malcapitati. Un impatto violentissimo al seguito del quale i sei ragazzi extracomunitari sono rimasti illesi mentre l'automobilista è rimasto ferito riportando un taglio vistoso sulla fronte.

