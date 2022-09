Corigliano Rossano, il Comune: sui torrenti l’attenzione è massima

«È massima l'attenzione dell'ente comunale sui torrenti, continuo il monitoraggio e le richieste di intervento che esulano la manutenzione ordinaria. Questo riguarda il Coriglianeto, come il Grammisato ed altri impluvi».

È la puntualizzazione del Comune in merito alla situazione di rischio in cui versa la maggior parte dei torrenti del comune tornando a ribadire quanto fatto presente in un comunicato dello scorso 10 agosto con cui si rendeva noto della diffida rivolta agli organi preposti alla manutenzione dei torrenti, anche puntualizzando quali sono le competenze del comune nella materia specifica. Nella nota dell’Ente si fa presente che gli uffici comunale, il primo cittadino, nel corso del tempo, hanno più volte sollecitato interventi che esulano l'ordinario per via della incuria ultraventennale che ha interessato gli alvei, e che costringono l'ente ad interventi di urgenza come avvenuto nella parte bassa del Grammisato (Cino piccolo).

Si precisa che è necessario sradicare veri e propri arbusti presenti nell'alveo ed in altri tratti rinforzare gli argini o ripararli, a garanzia della sicurezza dei luoghi e delle persone.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata