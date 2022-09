Cosenza: scontro sulle cattedre, prof in tribunale

L’interminabile mercoledì dei precari. È stato ieri il giorno chiave per l’affidamento degli incarichi annuali alle migliaia di docenti inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). L’Ufficio scolastico provinciale martedì sera aveva fissato l’appuntamento, accendendo l’attesa dei precari e, dopo anni, tornando alla vecchia e buona abitudine di procedere con gli incarichi annuali entro fine agosto, in modo da permettere la presa di servizio già il primo settembre. Nel pomeriggio, in effetti, è arrivato il bollettino con tutte le nomine. Ne seguiranno altri.

Una notizia importante per i prof in attesa d’una supplenza sino al 30 giugno o al 31 agosto 2023 era arrivata ieri in tarda mattina quando Palazzo Lecce aveva chiarito che a parziale rettifica di quanto pubblicato lunedì, «dopo aver verificato le segnalazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche relativamente ai posti attualmente disponibili, in data odierna, sono pubblicate sul sito di questo Ufficio “Sedi disponibili per ogni ordine e grado finalizzate alle nomine a tempo determinato (incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche) relativamente al primo turno di nomina”. E “Numero posti destinati alle riserve di cui alla legge 68/99 e D.Lgs. n.66/2010 artt.1014 e 678), calcolati sulla base dei posti interi effettivamente disponibili per ciascuna classe di concorso”».

In coda alla nota, l’Atp aveva confermato la pubblicazione nella giornata di ieri degli «esiti relativi al primo turno degli incarichi. Quindi aveva invitato i precari a monitorare costantemente il sito dello stesso Ambito territoriale provinciale per conoscere la sede di assegnazione. E ha ribadito che entro oggi quanti riceveranno la nomina dovranno prendere servizio nella sede di assegnazione

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata