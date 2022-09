Paola, il Consiglio approva l’aumento della Tari e il Pef

Si è tenuto ieri mattina il Consiglio comunale nel corso del quale sono stati approvati - a maggioranza - la Tari e il Pef. Nel corso dei lavori si è proceduti anche alla nomina del vicepresidente del Consiglio nella persona di Maria Rosaria Città. Sono quindi state istituite le commissioni consiliari permanenti, una sola di queste sarà esterna.

Il discorso è stato indirizzato sull’Alta Velocità. Roberto Perrotta a riguardo della manifestazione di martedì ha detto: «Abbiamo il dovere di difendere quelle che sono le prerogative della città. Di fronte a questo non possiamo rimanere inermi».

Il presidente del Consiglio, Mattia Marzullo, si è tuttavia detto favorevole alla sua istituzione. Sul progetto AV anche Emira Ciodaro si è detta a fianco dei cittadini non lesinando critiche sulle diverse prese di posizione del sindaco e del leader del Pd, Graziano Di Natale: «La sensazione è che l’amministrazione stia dando un segnale strano».

Dopo una sospensione dell’assise la maggioranza ha accolto l’istituzione della commissione speciale che sarà successivamente integrata con le nomine indicate.

