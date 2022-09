Autostazione a Cosenza, sala d’attesa inesistente e illuminazione carente

Con l’inizio dell’anno scolastico il sito dell’autostazione in alcune ore della giornata si riempirà ancora di più. Per cui c’è bisogno di una maggiore attenzione e cura. Oltre a controlli più efficaci per prevenire episodi di microcriminalità. Negli ultimi tempi nonostante le ripetute sollecitazioni agli organi competenti da parte di Confail Faisa e Brutia Commercianti, grandi progressi nel sito non se ne sono visti. Ed ecco perché parte un nuovo invito stavolta rivolto a prefetto, sindaco e Ferrovie della Calabria da parte del presidente della Brutia Commercianti, Luigi Mastrandrea.

«Ancora nulla di fatto all’Autostazione», attacca Mastrandrea nella sua comunicazione a prefetto, sindaco ed Fdc, «ormai sono anni che se ne parla ma la situazione è sempre la stessa. Noi come Brutia Commercianti, insieme al sindacato Confail Faisa, abbiamo fatto numerosissime denunce al riguardo. A quanto pare, però, gli addetti ai lavori non sono interessati a risolvere le cose. Purtroppo il sito dell’Autostazione è sempre più fatiscente, la sala d’attesa è inesistente, l’illuminazione funziona al 50%, alcune pensiline presentano seri problemi di stabilità, la sicurezza è inesistente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Cosenza

© Riproduzione riservata