Cosenza, gli alunni del Convitto resteranno nel liceo

Buone notizie per alunni e genitori del Convitto nazionale “Bernardino Telesio”, da giorni in allarme per la sistemazione della scuola Primaria e Secondaria di primo grado nel prossimo anno scolastico. Le preoccupazioni, anzitutto di mamme e papà, erano aumentate dal cambio in corsa del preside reggente, con Andrea Codispoti che ha sostituito Antonio Iaconianni. Più d’una le lettere inviate dai genitori ai vertici della scuola calabrese e cosentina. C’è stata anche una nota di Cgil e Flc Cgil che hanno fotografato la situazione, difeso la posizione assunta da un gruppo di docenti e offerto al nuovo reggente massima disponibilità per affrontare assieme il problema.

Il vertice Del Convitto “Telesio” s’è parlato ieri mattina alla Provincia in un faccia a faccia tra il dirigente scolastico Andrea Codispoti e la presidente Rosaria Succurro che in precedenza aveva dialogato col preside del Liceo “Telesio” Antonio Iaconianni. L’amministrazione ha rassicurato sul mantenimento della sistemazione dello scorso anno, quindi coi 450 alunni del Convitto nei locali dello storico Liceo cittadino, del quale diciotto classi rimarranno invece allocate alle Canossiane.

