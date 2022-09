È stato portato in ospedale con una grave ferita alla gamba il centauro che, oggi pomeriggio, ha avuto la peggio nell'incidente che si è verificato in via Cristoforo Colombo (a Settimo di Rende). Il motociclista si è scontrato con una Lancia è stato portato nella struttura sanitaria in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, anche la Polizia municipale.

