Paola, indennità e Tari. Fioccano le critiche

Aumenta la Tari ma anche le indennità di Giunta e Presidente del Consiglio Comunale. Arrivano critiche all’indirizzo della nuova amministrazione guidata da Giovanni Politano che ha rideterminato gli stipendi in base alla nuova normativa entrata in vigore a fine del 2021. Anche se tuttavia c’è da dire che il costo maggiorato sarà rimpinguato con contributi statali e non inciderà sulle casse del comune. Al sindaco saranno corrisposte tra due anni 4.140 euro rispetto alle attuali 3.300, il vicesindaco passerà da 1.800 a 2.250; il presidente del consiglio da 1.500 a 1.800; mentre i quattro assessori da 6.000 a 7.500. Un aumento che è applicato in ogni caso già da questo anno per salire anno dopo anno fino 2024.

In precedenza le indennità di funzioni erano fissati dal decreto ministeriale del 4 aprile 2000 n. 119. E prevedeva stipendi largamente inferiori per tutte le massime cariche del Comune. Ma se l’adeguamento ci può anche stare quello che non viene gradito è il balzello della Tari che adesso viene additato da esponenti politici dell’opposizione consiliare ed extra consiliare a Politano.

