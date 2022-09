Sputi in faccia a un vigile urbano, sdegno a Mendicino

"Non è consentito a nessuno sputare in faccia un dipendente comunale. Quanto è avvenuto ieri sera ha del gravissimo e spero che tutta la comunità condanni questo grave gesto con fermezza". Così su facebook il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo. "Sono certo – prosegue Palermo – che le autorità competenti puniranno in modo esemplare l’autore di tale vile comportamento. Esprimo la mia più totale vicinanza al nostro agente di Polizia municipale e a tutto il corpo, così come a tutti nostri dipendenti che avranno sempre nell’amministrazione un baluardo a loro difesa. Se sarà avviato un procedimento penale, come mi auguro, annuncio sin da ora che il Comune si costituirà parte civile. La nostra comunità è una comunità sana da sempre e sempre lo sarà ma il rispetto e la sicurezza di chi si impegna per essa non può conoscere mezze misure".

