Cetraro, farmaci oncologici rubati in farmacia. Danno da circa mezzo milione di euro

Un furto di farmaci oncologi è stato perpetrato nella farmacia territoriale di Cetraro. Il danno si aggirerebbe attorno a circa mezzo milione di euro. Ma in ogni caso andrà quantificato con precisione. Il furto è stato effettuato entrando da alcune inferriate della stessa farmacia posta in una struttura adiacente all’Ospedale di Cetraro. Un colpo mirato. Dapprima sono stati staccati tutti i dispositivi elettronici e informatici. Quindi i ladri sono entrati nei locali sottraendo costosissimi medicinali. Il fatto sarebbe accaduto sei giorni fa ma è venuto a galla soltanto nelle scorse ore.

Non sarebbe comunque la prima volta. Cinque anni fa un furto analogo. Ignoti si sono introdotti nella struttura ospedaliera e, divelta la porta d’ingresso, sono entrati ed hanno fatto razzia di medicinali. In quel caso l’ammontare del furto è stato quantificato in 80mila euro. Bisognerà capire adesso se le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di inquadrare i malviventi che si sono introdotti nottetempo nella struttura prima che i sistema di sicurezza fossero manomessi. Chi ha agito comunque sapeva il fatto suo. Nulla invece è stato sottratto in Ospedale. C’è anche chi avanza l’ipotesi - nemmeno lontana – di un traffico di farmaci oncologi che anche nelle Regioni limitrofe sta diventando una vera e propria emergenza. È stata sporta in merito formale denuncia alle forze dell’ordine che indagano sul caso.

