Paola, treni per Vaglio Lise: pendolari penalizzati

Ci risiamo. I pendolari del Tirreno cosentino saranno costretti a subire ulteriori disagi e disservizi nei collegamenti ferroviari fondamentali concentrati nelle prime ore mattutine.

Per loro è stata una triste sorpresa apprendere che con il nuovo orario in vigore dal prossimo 12 settembre si stravolgerà il sistema di mobilità su rotaia. Il convoglio per raggiungere Cosenza nelle prime ore del mattino ovvero l’attuale treno n. 5591 “Cedri line” è stato anticipato di circa 15 minuti dalla stazione di Praia comportando così una ulteriore attesa di oltre 25 minuti a Paola per il necessario cambio per Cosenza, portando i tempi di percorrenza dell’intera tratta ad un’ora e 45 minuti rispetto a un’ora e 20 minuti.

«La corsa da Praia - fa presente il Comitato dei pendolari - anticipata alle ore 6.08 andrebbe di fatto a sovrapporsi a quella precedente in partenza sempre da Praia alle ore 5.56 rendendola praticamente inutile e con il paradosso che due treni andrebbero a percorrere la stessa tratta a distanza di soli 10 minuti l’uno dall’altro per poi creare un buco di oltre due ore nei collegamenti Tirreno-Cosenza». Ciò comporterebbe un notevole disagio oltre che per le categorie sociali di studenti e lavoratori anche per i tanti viaggiatori del Tirreno che da sempre usufruiscono di questo convoglio per raggiungere il capoluogo di provincia.

