Cassano, mons. Savino ridisegna l’organigramma della Diocesi

Tempo di trasferimenti e nuove nomine nella Diocesi di Cassano. Quello più importante riguarda la nomina della giornalista Caterina La Banca alla direzione dell’ufficio delle Comunicazioni Sociali, posto occupato in precedenza da Don Pietro Groccia. Nuove designazioni anche in altri uffici pastorali. A quello per per l’Evangelizzazione sarà vicedirettore padre Muambayi Tshisuaka (Lambert); alla Pastorale della Salute sarà direttore Vincenzo Stivala, alla Pastorale per la Legalità e la Dignità Umana va l’avvocato Giovanni Battista Gallo, mentre alla vice direzione del servizio di Pastorale Giovanile è destinata Suor Caterina Croci.

Spostamenti anche nelle parrocchie dislocate sulle tre vicarie della Diocesi.

Don Nicola Arcuri diventa rettore della Basilica-Cattedrale “Santa Maria del Lauro” di Cassano centro. Don Nicola Mobilio Parroco è nominato della parrocchia “Madonna della Salute” di Amendolara Marina; don Luca Pitrelli Vicario parrocchiale della stessa parrocchia per un anno.

don Giuseppe Cascardi sarà parroco della parrocchia “Sant’Antonio di Padova” di Montegiordano Paese e parroco moderatore della parrocchia “B. V. Maria del Rosario” di Montegiordano Marina; don Giovanni Lattuca, invece, sarà parroco in solido della parrocchia “B. V. Maria del Rosario” di Montegiordano Marina. Don Gennaro Giovazzino diventa amministratore parrocchiale della Parrocchia “Stella Maris” in Villapiana Scalo; padre Emmanuel Kayombo Mwepu amministratore parrocchiale (per un anno) della parrocchia “San Domenico” di Doria; il diacono permanente Leonardo Aita eserciterà il suo ministero in questa Parrocchia. Don Francesco Faillace diventa insegnante di religione all’Its “G. Filangieri” di Trebisacce (con immissione in ruolo) e delegato Regionale dei cappellani del carcere.

