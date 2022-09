Paola, raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

"Dinnanzi alle difficoltà che, purtroppo, quotidianamente vivono tante famiglie paolane non intendiamo girarci dall'altro lato e per questo come associazione promuoviamo la raccolta di materiale scolastico che coinciderà con la distribuzione di diari, penne, cartelle, matite, zainetti e tutto l'occorrente, alle famiglie meno abbienti della città di Paola, perché la scuola è un diritto e nessun alunno deve rimanere indietro".

È quanto rende noto "La Migliore Calabria", nel lanciare l'iniziativa in programma venerdì 9 e sabato 10 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso il punto di raccolta ubicato in Via Nazionale, all'ex Market due Palme.

"Il nostro intento - prosegue la nota - è di incentivare l'istruzione e di ridurre i disagi delle famiglie in difficoltà nel comprare ai propri figli il corredo scolastico. I valori della scuola vanno oltre il diario o lo zaino di marca, ma nel nostro piccolo vogliamo dare una mano, e per questo auspichiamo una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza". La realtà associativa fa inoltre presente: "Paola è una città solidale. Chiunque può dare una mano e sostenere la causa. Inoltre - sottolinea ancora - la scuola, le infrastrutture scolastiche sono al centro della nostra agenda politica e per questo stiamo lavorando per permettere ai nostri figli e alle nostre figlie di iniziare l'anno scolastico in condizioni consoni e dignitose".

© Riproduzione riservata