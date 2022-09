Stadio Cosenza, niente lavori nella tribuna Rao: chiusa anche la B scoperta

Anche contro il Bari, sabato pomeriggio, così come accaduto in occasione della sfida casalinga con il Modena le telecamere di fronte al primo impatto avranno soltanto le bandiere dei tifosi pugliesi (ne sono attesi un migliaio) che prenderanno posto nel settore loro riservato tra curva nord e tribuna B.

Un grande rammarico, oltre che un danno per il cassiere del Cosenza calcio, considerato che quella parte dello Stadio “Marulla” è occupata da un considerevole numero di tifosi che da tempo l’hanno scelta quale loro postazione privilegiata.

Tutta colpa del mancato avvio da parte dell’amministrazione comunale dei lavori di sistemazione della tribuna Rao (meglio conosciuta come B coperta). Ciò rende impossibile utilizzare anche la tribuna B scoperta, che di recente solo parzialmente è stata aperta al pubblico.

Il pericolo che dalla copertura possano cadere calcinacci è reale. Non a caso è stata piazzata una rete di colore verde che protegge gli spalti sotto la tribuna coperta Rao.

