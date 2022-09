Unical, porte aperte... a nuovi studenti: a bando altri 187 posti

Per premiare la volontà di tanti studenti di entrare all’Unical e per andare incontro alle richieste di tanti giovani che ogni anno, in numero crescente, scelgono l’ateneo calabrese per la sua offerta formativa di qualità, il rettore Nicola Leone ha deciso di incrementare, laddove possibile, i posti disponibili per alcuni corsi laurea. Si tratta di ben 187 nuovi posti che sono stati messi a disposizione, allargando il numero delle disponibilità del bando di ammissione standard.

In particolare potranno immatricolarsi tutti gli studenti idonei che hanno richiesto di iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (sono arrivate 170 domande su 159 posti disponibili) ed al corso di laurea in Economia Aziendale dove si è registrato un vero boom (sono giunte 351 richieste su 225 posti messi a concorso). Sono stati inoltre incrementati di 20 unità (passando da 200 a 220) il numero dei posti messi a concorso per l’ammissione al corso di laurea in Lettere e Beni Culturali. Infine particolarmente significativa è stata la possibilità di offrire ulteriori 30 posti (da 150 a 180) per il corso di laurea in Informatica che, come certificato dai dati Almalaurea, assicura un tasso di occupabilità del 100% già a pochi mesi dal conseguimento del titolo di studio.

“Abbiamo inteso andare incontro alle istanze che arrivano dal territorio – spiega il rettore Nicola Leone - incrementando, laddove è stato possibile, il numero dei posti a concorso. Il buon riscontro ottenuto in termini di domande d’ammissione è un dato che premia il lavoro della nostra università e che testimonia che gli studenti apprezzano sempre più l’offerta formativa dell’Unical, facendo registrare, anche quest’anno, un trend positivo non scontato, anche nel confronto con altre università di tutta Italia”.

