Caos al 118, l’Asp Cosenza alle associazioni: a breve la convenzione

«L’Asp di Cosenza è già al lavoro per stipulare le convezioni con le associazioni di volontariato del 118 che svolgono un servizio di supporto sanitario importantissimo per tutta la provincia, garantendo sempre il servizio pur con tutte le difficoltà». Con queste parole il dottore Martino Rizzo, referente sanitario dell’Asp, rassicura le associazioni di volontariato che avevano preannunciato uno stato di agitazione proprio per il mancato rinnovo della convenzione. Rizzo rassicura che già nella giornata di oggi «sarà convocato un tavolo con il commissario Antonio Graziano e le associazioni in cui capiremo, caso per caso, quale sono le problematiche».

Le associazioni che, in convenzione con l’Asp, da tempo svolgono un servizio di supporto Suem al 118. A causa del mancato rinnovo della convenzione c’era il rischio che il 19 settembre il servizio prestato dalle associazioni venisse sospeso. Per questo motivo, le associazioni Avas Presila, Giovanni Paolo II, La Confraternita di Misericodia di Cosenza, Nuova Croce Azzurra di Cosenza, l’associazione Montalto Soccorso onlus, la Misericordia di Amantea, avevano indetto un sit in di protesta per lunedì prossimo.

