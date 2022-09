Corigliano Rossano, esce per andare a lavoro e non torna più

Potrebbe esserci un allontanamento volontario dietro la sparizione di un agente di viaggio di Rossano che non fa ritorno a casa da due giorni. Ma nessuna pista è al momento esclusa. Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo in città per le sorti di un trentenne, U. P., del posto, titolare di una nota e avviata agenzia di viaggi. È uscito di casa due giorni fa e di lui si sono perse le tracce.

Persona tranquilla, lavoratore, sposato e di famiglia per bene, non si sa perché si sia allontanato. Sembra che prima di scomparire nel nulla abbia fatto una telefonata ad un parente rassicurandolo di stare bene e di prendersi cura dei suoi familiari. Un gesto inaspettato, una tegola caduta in testa all’improvviso che ha fatto cadere i congiunti in un comprensibile stato di preoccupazione.

