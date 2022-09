Cosenza, nuove sedi dei pompieri per migliorare i soccorsi

I problemi di natura organizzativa dei vigili del fuoco che interessano anche il nostro territorio al centro della manifestazione promossa alla Uilpa che ieri mattina ha tenuto un sit-in in piazza 11 Settembre, davanti alla Prefettura. Il segretario territoriale della Uilpa vigili del fuoco, Gianfranco Macrito, insieme agli altri punti della piattaforma rivendicativa su scala nazionale, ha illustrato le criticità locali. Macrito si è soffermato sulla necessità di aprire nuove sedi di servizio «per coprire in modo adeguato il territorio». Quelle attuali, secondo il segretario Uilpa, «non sono sufficienti a garantire un soccorso efficace». In particolare, ha detto, «la zona ionica necessita di un’ulteriore sede permanente ed operativa 24 ore su 24 che potrebbe essere individuata in quella di Trebisacce, negli ultimi tempi utilizzata in modo discontinuo dai volontari». Ad Acri è presente la sede degli ex vigili volontari dove sono stati spesi fondi per la ristrutturazione ed è pronta per ospitare regolarmente una squadra di vigili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata