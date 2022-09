Missile bellico tedesco ritrovato a Montalto dal Reggimento di Castrovillari

Ordigno bellico ritrovato nel Cosentino. Nei giorni scorsi un agricoltore sull’argine del torrente Mavigliano a Montalto Uffugo ha rinvenuto uno strano oggetto metallico arrugginito e per sicurezza, ha pensato di avvisare la locale Stazione carabinieri. I militari hanno quindi rapidamente, attivano le procedure per l'intervento del personale artificiere dell'Esercito Italiano per constatare la tipologia dell’oggetto. I guastatori della Compagnia Genio del 21°Reggimento di Castrovillari inviati sul posto, hanno messo rapidamente in sicurezza la zona provvedendo al brillamento controllato della munizione inesplosa identificata in una granata per cannone anticarro tedesco. Attività effettuata questa mattina in assoluta sicurezza supportati dall'assistenza sanitaria della croce rossa militare.

La Caserma "Manes" presidio dell'Esercito Italiano nel nord Calabria, col suo patrimonio di specialisti e di esperienza, è sempre protagonista della sicurezza dei territori, del supporto ai cittadini ed alle istituzioni.

