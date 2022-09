Ospedale di Castrovillari, niente dialisi nelle ore notturne

Dialisi da trasformare da ambulatorio a reparto. È questa una delle tante necessità che arriva dagli utenti della medicina del territorio e dall'ospedale “Spoke” di Castrovillari. Proprio il presidio medico del Pollino continua a viaggiare a “fari spenti” in attesa di un rilancio complessivo che non sembra esserci: restano quasi tutti sul tavolo i problemi d'organico che, al netto di qualche nuovo infermiere e Oss, non conducono al pieno rilancio di tutte le Unità operative, almeno quelle rimaste in funzione, quindi al rafforzamento strumentale di comparti che viaggiano grazie alla grande determinazione del personale attualmente in organico. La Dialisi, che per il momento appartiene alla medicina del territorio e non a quella dell'ospedale “spoke” di Castrovillari, assicura le prestazioni ambulatoriali dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Allo stato i pazienti non sono penalizzati in alcun modo. Non viene garantita, però, la disponibilità notturna: nei casi che dovessero insorgere, difatti, subentrerebbero i reparti di Nefrologia attivi anche la notte, vale a dire quello di Rossano e quello di Cosenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata