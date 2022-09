Scuola a Cosenza, tornata di nomine per gli Ata

Il gran giorno dei precari Ata. Dopo l’imponente e ancora contestata prima tornata di nomina per gli incarichi annuali ai docenti, torna in prima pagina il personale Amministrativo, tecnico e ausiliario che è una colonna fondamentale per il funzionamento di ogni istituto. Svolte nei giorni scorsi le convocazioni relativi ai precari inseriti nella prima fascia, oggi sarà il turno di quanti invece si trovano in seconda fascia. Appuntamento per tutti a partire dalle 9 nella sala San Martino dell’Istituto di istruzione superiore “Antonio Monaco”, nel quartiere Rivocati del centro cittadino. Considerato l’imponente numero di persone interessate, le convocazioni sono organizzate in base alle diverse categorie. Alle 9 in punto si comincerà con i Collaboratori scolastici convocati dal numero 1 al numero 1.500 della graduatoria. A seguire, alle 11:30, spazio agli Assistenti amministrativi con convocazione di tutti i precari presenti nella graduatoria (dal numero 1 sino al termine) . Ultima tornata alle 12:30 per gli Assistenti tecnici, per i quali, al pari degli Assistenti amministrativi, sono convocati tutti i precari presenti nella graduatoria. Sono state rese note anche le disponibilità di posti relativi alle varie categorie, sia per trasparenza e sia per consentire agli interessati di valutare le diverse possibilità.

