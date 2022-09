Cassano, sulla mensa scolastica solo sterili polemiche

«Le polemiche sulla mensa scolastica non hanno motivo d’esistere perché il servizio procederà regolarmente e senza disagi o disservizi». L’amministrazione comunale replica alle polemiche social dei giorni scorsi che avevano visto come protagonista il sistema della mensa scolastica. «Il servizio – spiegano dal Comune in una nota ufficiale – partirà regolarmente il prossimo 3 ottobre. La data è stata decisa su volontà di tutti i dirigenti scolastici così come emerge dal verbale redatto nell’incontro tra l’amministrazione comunale e tutte le parti interessate dalla riapertura della scuola avvenuto lo scorso 25 agosto dove i dirigenti scolastici hanno chiesto di poter far partire il servizio mensa non il 14 settembre (giorno di riapertura della scuola) bensì il 3 ottobre per avere qualche giorno in più per potersi organizzare al meglio». Nei giorni scorsi alcuni genitori avevano chiesto lumi sul servizio che in alcuni casi non ha riscosso molto successo.

