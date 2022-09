Cosenza: luce e gas, rincari insostenibili: espresso e cappuccino a rischio

I primi ad arrendersi saranno bar, ristoranti, pizzerie, alberghi. Qualcuno lo ha già fatto, qualche altro si dice pronto a farlo. Tutti a casa per l’impossibilità di sostenere i costi di gestione d’impresa. In cassa non ci sono più soldi per pagare le bollette di luce e gas. Niente più espresso, cappuccino e brioche al mattino. E a rischio ci sono anche la pausa di mezzogiorno e la cena romantica per due al calar della sera. E le altissime probabilità che gli aumenti combinati di luce e gas possano dare una ulteriore spinta al rialzo dei costi del carburante disegnano scenari opachi e carichi di terrore. La prospettiva è quella di girare tutti a piedi per strade poco illuminate perché anche Palazzo dei Bruzi dovrà fare i conti con le prevedibili difficoltà di cassa che saranno conseguenza delle difficoltà dei cittadini di onorare le scadenze dei tributi. La coperta si è accorciata improvvisamente, senza offrire più possibilità di riparo a nessuno. E i segnali sono allarmanti. Un’attività cittadina della ristorazione ha deciso di abbassare la saracinesca dopo essere rimasta a galla, soffrendo come altre, in pandemia. La strozzatura irreparabile è arrivata in questi giorni sotto forma di una bolletta di consumi elettrici da 11mila euro. Un debito che l’imprenditore non è in grado di onorare. E poi ci sono dozzine di bar che mostrano i segni dei rincari con importi quintuplicati a parità di consumi e del periodo impositivo.

In queste ore anche Franco Falcone, che è membro nazionale della Confapi nel settore turismo ha amplificato il disperato grido d’allarme dei piccoli imprenditori del settore alberghiero stagionale «la maggior parte dei quali rischia la chiusura.

