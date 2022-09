Mirto Crosia, aveva il reddito di cittadinanza ma spacciava e rubava l'energia al Comune

Percepiva il reddito di cittadinanza, ma arrotondava spacciando combattendo il “caro bollette” rubando energia elettrica per illuminare la propria casa. A fermare traffici di un cinquantenne di Mirto Crosia, volto noto negli ambienti giudiziari, per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati gli agenti della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano. Il personale diretto dal vice questore Cataldo Pignataro, sono intervenuti nei giorni scorsi a seguito di mirati servizi di controllo del territorio. In tale contesto i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria, diretta dall’ispettore Stefano Laurenzano, hanno notato l’indagato, sfrecciare a bordo del suo motociclo in direzione del centro con atteggiamento guardingo decidendo di seguirlo.

L’uomo si era fermato vicino una Chiesa e dopo aver affiancato un’autovettura ha consegnato ai due giovani a bordo un involucro in cellophane ricevendone in cambio alcune banconote. Immediato il blitz con l’ausilio di altri equipaggi che sono riusciti a bloccarlo nonostante il suo tentativo di fuga. A seguito della perquisizione personale gli è stato trovato addosso, un altro involucro in cellophane elettrosaldato all’interno del quale vi era sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso di 3,50 grammi, una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana per 1,20 grammi, nonché banconote di vario taglio per un importo di 120 euro. La perquisizione si è quindi estesa alla sua abitazione ed ha portato a trovare dell’altra sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di 18 grammi, due bilancini di precisione ed alcuni pezzi in cellophane già rintagliati da utilizzare per il confezionamento nonché altre banconote di piccolo taglio per un totale di circa 600 euro. Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pubblico Ministro di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e giudicato ieri per direttissima e sottoposto all’obbligo di dimora a Cosenza.

