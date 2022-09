Sicurezza ad Amantea, riunione tra i sindaci e il prefetto

Presidiare il territorio e garantire maggiore sicurezza. Si è svolta, ieri mattina, una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato i sindaci di Amantea (Vincenzo Pellegrino); Acquappesa, (Francesco Tripicchio); Bonifati Francesco Grosso); Falconara Albanese (Francesco Alfredo Marcello Candreva); Fuscaldo (Giacomo Middea); Guardia Piemontese (Vincenzo Rocchetti); San Lucido (Cosimo De Tommaso); Sangineto (Michele Guardia) e Scalea (Giacomo Perrotta). Gli amministratori avevano avuto modo di rappresentare al prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, la fragilità dei rispettivi apparati di Polizia locale rispetto all’impatto che l’affluenza turistica determina in quei territori, auspicando il rafforzamento dei presidi della forza pubblica dello Stato. La riunione, che si è svolta ieri a Cosenza, è servita a fare un bilancio dei risultati conseguiti dall’attività profusa da tutte le forze di polizia, che hanno garantito il massimo sforzo ricorrendo al potenziamento del rispettivo personale, sia coinvolgendo quello che di solito opera nelle aree interne della provincia, sia impiegando i rinforzi assegnati dalle amministrazioni centrali per il periodo estivo.

