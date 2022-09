Bisignano, dopo 30 anni il Comune ha il Piano strutturale

Dopo 30 anni di discussione, la città di Bisignano ha il suo Piano Strutturale Comunale, l’ex Piano Regolatore Generale. Il Consiglio Comunale, presieduto da Federica Paterno, è stato impegnato nella discussione per oltre 7 ore, chiamato a votare le 122 osservazioni arrivate dai cittadini e già vagliate dai tecnici.

Dopo 30 anni, applauso liberatorio, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adozione del Psc che ora va alla Regione per il parere definitivo. Questo strumento urbanistico arriva da lontano, come ha avuto modo di dire l’assessore all’urbanistica Francesco Chiaravalle nella sua relazione. Dal numero elevato di osservazioni, «si evincono le carenze del Piano strutturale comunale che, evidentemente, non soddisfa le esigenze del territorio e dei cittadini di Bisignano».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata