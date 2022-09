Castrovillari, la Chiesa locale si confronta con le nuove sfide sociali

Al via l'ottava assemblea diocesana. Mons. Francesco Savino, don Giovanni Maurello, don Annunziato Laitano, la biblista Silvia Zanconato, ma soprattutto il cardinale Mario Grech, segretario generale per il sinodo dei vescovi, ieri pomeriggio hanno materialmente acceso i riflettori della Parrocchia di San Girolamo su una edizione dell'assemblea diocesana particolarmente diversa rispetto a quelle degli ultimi anni, poiché la Chiesa, ma anche la società civile, la stessa politica, gli amministratori dei comuni adesso si trovano ad affrontare nuove emergenze epocali: si va dal Covid ad una crisi energetica che, probabilmente anche per via del conflitto in Ucraina, sta stritolando famiglie e imprese. Gli effetti sono particolarmente evidenti anche all'interno della Chiesa diocesana, oggi più che mai impegnata a sostenere il cammino di fede dei fedeli in cammino per affrontare il tempo della prova nel deserto dei sentimenti. I lavori, che proseguiranno oggi e sabato 17, vertono sostanzialmente sul tema “Sinodalità e missione: rilanciare l'evangelizzazione”. «Discutiamo – ha spiegato mons. Savino – il rapporto tra sinodo e missione. L'obiettivo è, chiaramente, rilanciare l'evangelizzazione, iniziando, così, il secondo anno del cammino sinodale.

