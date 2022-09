Corigliano Rossano, il sindaco apre il dibattito sugli atavici disagi idrici

Vertice sui disagi idrici al Municipio. Il sindaco Flavio Stasi, coadiuvato dall'assessore alla Manutenzione del Territorio ed Ambiente, Damiano Viteritti, ha convocato il dirigente del settore Reti e Manutenzione e tutti gli addetti che si occupano delle reti idriche dello scalo, per fare il punto rispetto al funzionamento di reti ed impianti, ed in particolare le zone Gallo d'Oro, Cozzo Giardino, Cannata, via Casa della Chiesa e Centro Storico. Il primo cittadino ha sottolineato come l'Amministrazione abbia realizzato numerosi investimenti per il miglioramento del funzionamento delle reti e che però in alcune zone non si registrano miglioramenti, anzi: nel corso delle ultime settimane si sono registrati disagi. «Se da un lato sono pienamente soddisfatto di come gli interventi realizzati abbiano dati grandi risultati su alcune aree che, fino a qualche anno fa, erano drammatiche sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico, come Schiavonea e Centro Storico di Rossano ma anche in quasi tutte le contrade, non possiamo essere contenti per altre aree.

