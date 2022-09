Paola, raddoppio della galleria. I sindaci fanno squadra

Anche se la Conferenza dei Servizi è sospesa per dieci giorni – il tempo necessario per allegare la documentazione mancante – il problema rimane. Si è dell’avviso che oltre a un’azione congiunta dei vari Comuni interessati serve sinergia istituzionale ad ogni livello. In caso contrario il progetto attuale del raddoppio della galleria Santomarco – rientrante nei fondi complementari dell’Alta Velocità – sarà effettuato da Rfi senza ostacoli.

Il sindaco di Paola Giovanni Politano adesso quanto prima dovrà porre in essere quelle azioni necessarie e consequenziali al problema. E lo farà si presume anche grazie alla collaborazione di altri primi cittadini come quello di San Lucido, Cosimo De Tommaso.

De Tommaso ha spiegato come: «la Conferenza di servizi è stata avviata prima che si concludesse il dibattito pubblico. E questa un’anomalia formale e non di poco conto. Per il resto diventa necessario apportare modifiche al progetto in uscita della galleria verso Paola e verso San Lucido affinché l’impatto ambientale sia meno invasivo possibile e le ricadute sugli espropri meno impattanti».

