Corigliano Rossano, Cardiologia all'avanguardia: impiantato un defibrillatore “intelligente”

Interventi sempre più di alta tecnologia, ambulatori attrezzati in grado di evitare ai pazienti l’emigrazione sanitaria, un lavoro di èquipe che sta diventando punto di riferimento della cardiologia del meridione. È l’unità operativa di cardiologia dell’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano dove nei giorni scorsi si è segnato un nuovo record: l’impianto, per la prima volta in Italia, del defibrillatore più longevo al mondo. La casa produttrice ha scelto proprio questa realtà, nata su impulso del prof. Giovanni Bisignani, e oggi guidata dalla d.ssa Silvana De Bonis, per impiantare, grazie anche a tutto lo staff che affianca il primario, un defibrillatore che è anche “intelligente”. Uno degli aspetti maggiormente innovativi riguarda il fatto che il meccanismo che in passato rendeva difficoltoso per il paziente il potersi sottoporre ad una risonanza magnetica, adesso invece si auto regola in caso di campo magnetico. Il paziente che riceve l’impianto di questo defibrillatore non dovrà preventivamente recarsi dal proprio cardiologo per gestire la necessità di sottoporsi ad una risonanza magnetica, poiché è lo stesso strumento che si programma in maniera automatica senza arrecare effetti collaterali. A ciò si deve aggiungere proprio la longevità dello strumento che non ha bisogno di frequente manutenzione dei suoi componenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud- Calabria

© Riproduzione riservata