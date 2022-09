Rossano, paziente semina il panico e devasta l’ambulanza del 118

L’intervento dell’ambulanza sollecitato con una certa urgenza. Ma all'arrivo dei sanitari il paziente va in escandescenza e distrugge il mezzo di soccorso prima di essere bloccato e arrestato. È questo il movimentato pomeriggio che si è vissuto ieri subito dopo l’ora di pranzo in località Frasso nella prima periferia dello scalo dell’area urbana di Rossano . Un episodio rocambolesco che ha visto protagonista ancora una volta i sanitari nello svolgimento del loro lavoro. A quanto si è appreso è giunta una chiamata al numero di emergenza del 118 con richiesta di intervento di soccorso. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno trovato il paziente in evidente stato di agitazione e per nulla intenzionato a salire in ambulanza ed essere assistito. Anzi all’ulteriore invito a salire sul mezzo la sua reazione è stata imprevedibile e violenta. Tanto da devastare l’abitacolo tra la preoccupazione dei presenti. Dinanzi a tanta violenza è stato chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Rossano con la speranza di riuscire a rabbonirlo. Ma la furia del paziente non si è placata neanche all’arrivo dei carabinieri. Anzi. Alla vista dei militari si è scagliato anche contro di loro.

© Riproduzione riservata