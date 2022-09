Castrovillari, autosufficienza energetica. La priorità del Comune

«Arrivare rapidamente all’autosufficienza energetica». Questo l’obiettivo primario che l'Amministrazione Comunale di Castrovillari vuole perseguire attraverso un finanziamento di 130mila euro ottenuto nell’ambito dell’annualità 2022. Il Comune di Castrovillari è risultato beneficiario di un contributo di 130mila euro, in questo caso relativamente ai fondi di cui alla Legge numero 27 dicembre 2019, finanziaria 2020, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

